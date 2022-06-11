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Суббота, 11 июня 2022, 16:39 мск

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РИА «Новости»: Украинские боевики с заложниками требуют пропустить их в Лисичанск

Украинские боевики, заблокированные на северодонецком заводе «Азот», требуют выпустить их в Лисичанск вместе с заложниками, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах, близкий к ходу переговоров. По его словам, на комбинате сейчас остаются около трех сотен боевиков.

Собеседник агентства отметил, что все выходы с территории завода для боевиков отрезаны. «Связь с ними установлена, переговоры, видимо, будут продолжаться», – уточнил источник, отметив, что в бомбоубежищах «Азота» находится более тысячи мирных граждан, в том числе работники завода, члены их семей и жители соседних кварталов.

Ранее о подобных переговорах с украинскими националистами рассказал посол ЛНР в России Родион Мирошник. По его словам, требования боевиков неприемлемы, но, если они отпустят заложников и сдадутся, им гарантируют жизнь.

Бои за Северодонецк идут с начала мая. На этой неделе министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что жилые кварталы города полностью освобождены. Боевые действия продолжаются в промзоне завода «Азот».

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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