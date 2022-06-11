В Запорожской и Херсонской областях начали выдавать паспорта граждан РФ

В Мелитополе на подконтрольной РФ Запорожской области, а также в Херсонской области началась выдача российских паспортов. Несколько десятков местных жителей получили новые документы.

«Ежедневно паспортный центр, который мы открыли в Мелитополе, принимает тысячи людей, обрабатывает более сотни полных пакетов документов и немедленно отправляет в РФ для оформления российского гражданства», – сообщил заместитель начальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов, слова которого цитирует «Интерфакс».

Как сообщается, в настоящее время в Запорожской области работает один пункт приема документов на получение гражданства. Предполагается, что со следующей недели начнут открывать дополнительные более 10 паспортных столов.

В Херсонской области первые паспорта граждан РФ получили 25 местных жителей.

Как сообщалось, принятие в гражданство жителей Запорожской и Херсонской областей происходит по упрощенной схеме по указу президента РФ Владимира Путина. Жители регионов освобождены от уплаты пошлины.

Москва, Светлана Антонова

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