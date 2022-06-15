Антонов возмутился планам США отправить на Украину РСЗО HIMARS

Заявление о готовности отправить на Украину РСЗО HIMARS показывает стремление США к дальнейшей эскалации конфликта, считает посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он призвал Штаты перестать стравливать братские народы.

Напомним, старший замминистра обороны США Колин Кал допустил, что Штаты отправят в Киев дополнительную партию реактивных систем залпового огня HIMARS. Поставки РСЗО включены в пакет военной помощи Украине на 40 млрд долларов, одобренный Белым домом в мае.

«Вызывает крайнюю обеспокоенность… Такие слова можно расценивать как намерение Вашингтона идти на дальнейшую эскалацию. Это лишь подтверждает, что у американцев нет устремлений к мирному урегулированию», – прокомментировал Антонов в телеграм-канале посольства.

Дипломат отметил, что заявление сделано накануне переговоров США с союзниками по военной поддержке Украины. Антонов предположил, что Пентагон «настраивает единомышленников на безальтернативность курса на накачку киевского режима вооружениями».

Посол подчеркнул, что Вашингтон намеренно «не замечает», что с помощью западных вооружений националисты продолжают геноцид русскоязычного населения в Донбассе.

«Можно только ужаснуться вероятными последствиями применения нацистами РСЗО HIMARS при ударах по городам и другим гражданским объектам. Призываем США прекратить потворствовать геноциду русскоязычного населения, а также стравливать два братских народа», – заявил Антонов.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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