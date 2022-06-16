Армия России поразила около 300 районов сосредоточения и пунктов управления ВСУ

Российские войска за сутки нанесли удары по 252 районам сосредоточения украинской армии и военной техники. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Кроме того, уничтожены 39 пунктов управления ВСУ и станция РЭБ. Таким образом, под удары попали около 300 районов дислокации противника и пунктов управления украинскими силами.

«Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией за сутки поражено: 57 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Уничтожено три пункта управления, зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе Речки Сумской области, а также пункт ремонта и восстановления бронетехники ВСУ в районе Харькова», – рассказал Конашенков на брифинге в четверг, 16 июня.

Вместе с тем, в результате ударов высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожено два пункта управления ВСУ, станция радиоэлектронной борьбы в районе Пятихатки Харьковской области, а также пусковая установка оперативно-тактического ракетного комплекса «Точка-У» и боевая машина реактивной системы залпового огня «Ураган» в районе Барвенково Харьковской области, добавил он.

Также, по словам Конашенкова, авиацией уничтожено более 280 украинских военнослужащих, два склада боеприпасов в районе Раздоловки в ДНР, пять танков и других боевых бронированных машин, шесть орудий полевой артиллерии и 11 спецавтомобилей.

По данным Минобороны, за сутки российские ракетчики и артиллеристы поразили 195 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 34 пункта управления и 42 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений ВСУ. «В результате этих ударов уничтожено более 200 украинских военных, а также станция радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов, шесть танков и других бронемашин, боевая машина РСЗО «Град», четыре орудия полевой артиллерии и 18 специальных автомобилей, а также два пункта управления беспилотными летательными аппаратами в районах населенных пунктов Жовтневое и Кульбакино Николаевской области», – уточнил Конашенков.

Таким образом, всего за прошедшие сутки ВС РФ разгромили более 250 сосредоточения противника и 39 пунктов управления, а также уничтожили около 500 украинских военных.

Представитель военного ведомства также сообщил, что российской ПВО в районе Мазановки Харьковской области сбит украинский Су-25. Также были сбиты 7 украинских беспилотников в Харьковской области и в ЛНР.

Кроме того, отметил Конашенков, российские военные перехватили баллистическую ракету «Точка-У» в районе Стаханова (ЛНР), а также 21 реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган» в районах населенных пунктов Чернобаевка, Сухой Ставок Херсонской области, Каменка, Долгенькое, Малые Проходы Харьковской области, Донецк, Докучаевск, Сухая Каменка, Ясиноватая (ДНР), Копанки, Новозвановка в ЛНР.

Всего с начала проведения военной спецоперации уничтожены: 204 самолета, 131 вертолет, 1218 БПЛА, 340 зенитных ракетных комплексов, 3569 танков и других боевых бронированных машин, 526 боевых машин РСЗО, 1968 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3647 единиц специальной военной автомобильной техники.

Москва, Наталья Петрова

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