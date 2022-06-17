Голограмма Зеленского попросила денег у французов

Президент Украины Владимир Зеленский появился на торговой выставке VivaTech в Париже в виде голограммы и обратился к крупным технологическим компаниям с просьбой о помощи в восстановлении страны. Об этом сегодня пишет британская The Guardian.

Зеленский заявил, что предлагает технологическим фирмам уникальный шанс восстановить Украину как полностью цифровую демократию. Он призвал участников выставки помочь «цифровой революции» на Украине на условиях ленд-лиза.

«Ни одна другая страна в мире не предложит вам такой возможности использовать самые передовые технологии на государственном уровне. Это одновременно и эксперимент, и цифровая революция, и модернизация существующей системы», – сказал Зеленский. Украинское правительство изложит детали плана по созданию цифрового правительства на конференции в Швейцарии в ближайшие недели, добавил он.

При этом Зеленский упомянул про фантастическую сагу «Звездные войны». «Для президентов или глав правительств необычно использовать голограмму для обращения к людям, но это не единственный аспект «Звездных войн», который мы применяем на практике», – сказал он и пообещал собравшимся «победить империю».

Ранее на этой неделе Зеленский попросил о помощи американских евреев. Он призвал их способствовать усилению антироссийских санкций и ускорению поставок вооружения.

Москва, Наталья Петрова

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