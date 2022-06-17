Минобороны РФ: уничтожен штаб «азовцев»* и сбит украинский штурмовик Су-25

Российская армия высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожила штаб подразделения националистического батальона «Азов»* в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в пятницу. Там же, в Харьковской области, по его словам, российскими средствами ПВО был сбит украинский штурмовик Су-25.

Кроме того, ВС РФ сбили 15 беспилотников ВСУ в Николаевской, Харьковской, Херсонской областях, а также в ДНР и ЛНР. В Херсонской области уничтожен БПЛА «Байрактар-ТБ2», добавил Конашенков.

Вместе с тем, по данным Минобороны, средства ПВО России перехватили ракету «Точка-У» в районе города Красный Луч (ЛНР), а также восемь реактивных снарядов РСЗО «Ураган» в Харьковской, Херсонской областях, ДНР и ЛНР.

Российская авиация за сутки поразила 58 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. В результате ударов уничтожены две пусковые установки ЗРК «Бук-М1» и «ОСА-АКМ» в ДНР, более 200 украинских военных, склад боеприпасов в районе Личичанска (ЛНР), 10 танков и другой бронированной военной техники, 6 орудий полевой артиллерии, четыре пусковые установки РСЗО, сообщил Конашенков.

Кроме того, по его словам, высокоточными ракетами поражены 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 10 огневых позиций артиллерийских и минометных батарей ВСУ, в том числе шесть батарей РСЗО «Град» на территории ДНР. Там же были уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.

По информации Минобороны, ракетные войска и артиллерия поразили 203 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также 38 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ. В результате уничтожены три боевых машины РСЗО «Град», более 350 украинских военных, пункт управления беспилотниками в Николаевской области, а также 8 танков и других боевых бронированных машин, три боевых машины РСЗО «Град», рассказал Конашенков.

* В отношении участников экстремистского формирования в России возбуждены уголовные дела

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»