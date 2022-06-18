Российские войска разгромили четыре взвода ВСУ с американскими гаубицами М777 и два хранилища топлива

Минобороны России сообщило об уничтожении четырех украинских взводов 155-мм американских гаубиц М777 в Донецкой народной республики. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, гаубицы были поражены высокоточными ракетами воздушного базирования в районах Ласточкино, Очеретино, Водяное и Желанное.

Также были уничтожены четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах Авдеевки, Керамик и Желанного. Всего ракетами воздушного базирования поражено 12 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений ВСУ, уточнил генерал.

Кроме того, по его словам, российские войска высокоточным оружием воздушного и наземного базирования разбомбили в районах Кременчуга и Лисичанска технологические мощности по переработке нефти и хранилища топлива, предназначавшегося для снабжения украинской военной техники в Донбассе.

За сутки российская армия нанесла авиаудары по 62 районам сосредоточения украинских военных и техники. В результате погибли более 160 военнослужащих ВСУ, а также были уничтожены ЗРК «Бук-М1» в Камышевахе (ЛНР), пять боевых машин РСЗО «Град», шесть танков и других бронемашин, три склада боеприпасов и других вооружений в районах Цаповки Харьковской области и Лисичанска (ЛНР).

Средствами ПВО России сбиты украинский штурмовик Су-25 в районе Камышевахи, вертолет Ми-24 в ДНР, восемь украинских беспилотников в ЛНР, Херсонской, Харьковской, Запорожской областях, в том числе ударный беспилотник «Байрактар-ТБ2» в районе Херсона. Также ПВО перехватили четыре украинские ракеты «Точка-У» в ДНР, 24 ракеты РСЗО «Ураган» в ЛНР, ДНР и Харьковской области.

Вместе с тем, ракетные войска и артиллерия РФ за сутки поразили 180 районов сосредоточения украинских военных и техники ВСУ, 16 пунктов управления, а также 32 огневые позиции артиллерийских и минометных подразделений украинской армии. В результате ударов уничтожено более 310 украинских военных, 10 танков и бронемашин, три боевые машины РЗСО «Град», девять орудий полевой артиллерии и 14 специальных автомобилей.

Всего с начала проведения специальной военной операции российская армия уничтожила 206 самолетов, 132 вертолета, 1241 беспилотник, 343 зенитных ракетных комплекса, 3613 танков и других боевых бронированных машин, 547 боевых машин реактивной системы залпового огня, 2032 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3687 единиц специальной военной автомобильной техники.

Москва, Наталья Петрова

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