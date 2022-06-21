Американский наемник назвал ВСУ «цирком уродов»

Участвующий в конфликте на Украине американский наемник назвал происходящее в ВСУ «цирком уродов» из-за участившихся случаев дружественного огня. Он усомнился в успехе киевского режима при подобном ведении боевых действий.

Журналист Сет Харп опубликовал переписку с наемником на своей странице в соцсети.

«Люди получают ранения и гибнут впустую – это просто цирк уродов. Мы ввязались в двухчасовой бой – оказалось, что с украинским же спецназом, уму непостижимо. Могу сказать, что украинцам ничего не светит, если они собираются и дальше воевать точно так же», – говорится в сообщении.

Ранее Минобороны РФ сообщило о случаях дружественного огня в ВСУ. Российские специалисты привели примеры того, что военнослужащие ВСУ отказываются сражаться и ищут любые способы покинуть боевые позиции.

Киев, Наталья Рязанова

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