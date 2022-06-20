Минобороны РФ: в ВСУ царят неповиновение и некомпетентность

Военнослужащие ВСУ отказываются сражаться и ищут любые способы покинуть боевые позиции. В Минобороны РФ рассказали, что ВСУ несет потери не только под российским огнем.

Порядка 100 разведчиков 10-й горно-штурмовой бригады отказались подчиняться приказам командования. Их всех отправили в Кременчуг для проведения расследования, сообщили в российском министерстве.

Аналогичная ситуация возникла в 14-й механизированной бригаде ВСУ. За месяц боев бригада потеряла убитыми и раненными более 2100 человек. Им подготовили замену, но 800 человек отказались ехать на боевые позиции.

«Из-за низкого морально-психологического состояния 800 человек отказались ехать в район боевых действий, обвинив офицеров в некомпетентности, взяточничестве и кумовстве при выплатах денежного довольствия», – говорится в сообщении.

А в 30-й механизированной бригаде ВСУ большинство подразделений остались без офицеров. Значительная часть командного состава любыми способами уклоняется от выполнения боевых задач. Офицеры, в частности, симулируют заболевания, чтобы не управлять своими подразделениями

Ранее МО РФ заметило бегство украинских военных с боевых позиций в районе Лисичанска из-за дефицита боеприпасов и падения морального духа. А прибывающие на позиции военные настолько неподготовлены, что бьют по своим.

Москва, Наталья Рязанова

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