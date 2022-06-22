Российская ПВО сбила Су-25 и МиГ-29 воздушных сил Украины

Российские средства ПВО сбили два украинских самолета: Су-25 в Николаевской области и МиГ-29 в Днепропетровской. За сутки уничтожены 11 складов с боеприпасами ВСУ и топливный терминал в Николаеве.

«Российскими средствами ПВО за сутки сбиты самолет Су-25 воздушных сил Украины в Николаевской области, МиГ-29 – в Днепропетровской, 16 беспилотников, в том числе в районе остров Змеиный. Перехвачены три украинские баллистические ракеты «Точка-У», 14 реактивных снарядов системы залпового огня», – рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Разбит топливный терминал в Николаеве, с которого техника ВСУ снабжалась горючим. За сутки уничтожены 13 украинских взводов РСЗО, десять взводов ствольной артиллерии на огневых позициях. В районе Никольского в Донецкой народной республике уничтожена станция артиллерийской разведки AN-TPQ производства США.

Российскими силами поражены 404 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, где уничтожены 620 националистов, 24 танка и бронемашины, 27 спецмашин.

Удары высокоточного оружия ВКС России по цехам Николаевского судостроительного завода «Океан» уничтожили засевших там 500 военнослужащих 59-й механизированной бригады ВСУ с вооружением и военной техникой.

Батальон 57-й мотопехотной бригады ВСУ лишился более 60% личного состава на территории Луганской народной республики. Оставшиеся в живых бойцы отказались выполнять приказы командования и ушли с боевых позиций. А вот остатки военных 14-й и 24-й механизированных бригад эвакуировало командование. Из-под Николаевки в ДНР ночью вывезли до 30 раненных и восемь убитых американских и британских наемников. Так командование ВСУ пытается уберечь иностранцев от плена, считают в Минобороны РФ.

Москва, Наталья Рязанова

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