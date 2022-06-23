Российские военные разбили три рембазы для бронетанковой техники ВСУ

Высокоточными ударами уничтожены три базы ремонта бронетанковой техники ВСУ и 49 резервуаров с топливом в районе Николаева. В той же области в ангарах разбиты около 50 боевых машин РСЗО, в том числе иностранного производства, сообщили в Минобороны РФ.

«Ракетными войсками и артиллерией поражены подразделения украинской артиллерии в 58 районах, в том числе взвод 155-мм гаубиц М-777, взвод РСЗО «Смерч». За сутки уничтожено более 650 националистов, 17 танков и бронемашин, три боевые машины РСЗО «Смерч», – рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

За сутки разбиты 30 пунктов управления ВСУ, три мобильных пункта управления беспилотниками, полевой радиолокационный пост. Поражены 478 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, восемь взводов РСЗО «Ураган», 11 взводов ствольной артиллерии ВСУ на огневых позициях, которые обстреливали Донецк и поселки Донецкой народной республики.

Средства ПВО уничтожили 21 украинский беспилотник, перехватили баллистическую ракету «Точка-У» в Харьковской области и 22 снаряда РСЗО, в том числе, над островом Змеиный.

Российская специальная военная операция по защите населения Донбасса началась 24 февраля. За время проведения сбиты 211 украинских самолетов, 132 вертолета, 1329 беспилотника. Уничтожены 349 зенитных ракетных комплексов, 3750 танков и бронемашин, 2088 минометов и орудий полевой артиллерии.

Москва, Наталья Рязанова

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