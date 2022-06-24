ВС РФ заблокировала в «Горском котле» 2000 украинских военных и боевиков

Российские войска блокировали украинскую группировку в районе Горского и Золотого. В «Горском котле» находятся порядка двух тысяч украинских военных и боевиков, сообщили в Минобороны РФ.

ВС РФ полностью освободили Лоскутовку, Николаевку, Новоивановку, Подлесное, Мирную Долину, Щебкарьер, Врубовку, Нырково, Устиновку и Рай-Александровку на Луганском направлении.

Украинские силы оттеснены в «Горский котел», и за сутки 41 военный добровольно сложил оружие. По их словам, окруженная группировка потеряла управление со стороны вышестоящего украинского командования, к ним не поступают оружие и боеприпасы, горючее и другие припасы.

«Всего в «Горском котле» сейчас заблокировано до двух тысяч человек: около 1800 военнослужащих, 120 нацистов «Правого сектора» (признана террористической и запрещена в России), до 80 иностранных наемников», – говорится в сообщении МО РФ.

Хотя зажатые в котел украинские силы располагают 40 единицами боевых бронемашин, порядка 80 орудиями и минометами, кольцо вокруг них успешно сжимается. «В течение вчерашнего дня взята под контроль половина населенного пункта Золотое», – добавили в министерстве.

Москва, Наталья Рязанова

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