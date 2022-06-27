Зеленский попросил у лидеров G7 системы ПВО и усиление санкций против России

Украинский президент Владимир Зеленский в своем выступлении по видеосвязи на саммите «Большой семерки» попросил лидеров G7 предоставить Киеву системы противовоздушной обороны и ужесточить антироссийские санкции. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

Кроме того, Зеленский попросил предоставить гарантии безопасности, помочь в экспорте зерна и оказать помощь в восстановлении страны. Президент Украины заявил, что хочет, чтобы боевые действия завершились к концу года до наступления зимы. Он призвал лидеров «Большой семерки» «сделать максимум», что завершить конфликт на Украине к концу 2022 года, передает AFP.

Позже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидеры стран G7 пообещали Зеленскому поддерживать Украину столько, сколько понадобиться.

Ранее сегодня телеканал CNN со ссылкой на источник сообщил о планах США передать Украине передовые систем противоракетной обороны средней и большой дальности. По его сведениям, об этом может быть объявлено на этой неделе.

Киев, Наталья Петрова

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