США намерены передать Украине системы ПРО большой дальности

США планируют объявить на этой неделе, что закупили для Украины передовые системы противоракетной обороны средней и большой дальности. Об этом сообщает CNN со ссылкой информированный источник.

Ранее президент США Джо Байден во время визита в Германию заявил, что Вашингтон в ответ на запросы украинской стороны предоставят Киеву «более совершенные ракетные системы и боеприпасы», поскольку боевые действия на Украине продолжаются.

Украина ранее запросила у США мобильные зенитно-ракетные комплексы NASAMS, однако источник телеканала не сообщил, войдет ли этот ЗРК в новый пакет военной помощи.

Также, по сведениям CNN, помимо систем ПРО ожидаются поставки и других вооружений Украине. В частности, Киеву могут передать дополнительные артиллерийские боеприпасы и контрбатарейные радары.

Напомним, на прошлой неделе Белый дом объявил о новой военной помощи Украине в размере 450 млн долларов. Этот пакет включает поставку еще четырех реактивных систем залпового огня HIMARS, снаряды для артиллерийских систем, которые уже были предоставлены, а также патрульные катера.

По данным американской администрации, общая сумма военной помощи, предоставленной Вашингтоном Киеву, начиная с 24 февраля составила приблизительно 6,1 млрд долларов, а с начала президентства Джо Байдена – 6,8 млрд.

Вашингтон, Наталья Петрова

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