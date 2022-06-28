В Белом доме не верят, что Украина сможет вернуть потерянные территории

Чиновники Белого дома теряют уверенность в том, что Украина когда-либо сможет отвоевать территорию, которую она потеряла за четыре месяца российской спецоперации. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванных представителей американской администрации. Киев вряд ли сможет отвоевать потерянные земли даже с современным тяжелым вооружением, которое планируют направить на Украину США и их союзники, отмечают собеседники телеканала.

Советники американского президента Джо Байдена начали внутреннюю дискуссию о том, должен ли президент Украины Владимир Зеленский изменить свое определение украинской «победы» с поправкой на возможность необратимого сокращения территории его страны.

Официальные лица США в то же время подчеркнули, что эта пессимистичная оценка не означает, что «США планируют оказать давление на Украину, чтобы она сделала какие-либо территориальные уступки России, чтобы положить конец войне», добавляет телеканал, отмечая.

Военный чиновник США и источник, близкий к западной разведке, согласились, что маловероятно, что Украина сможет собрать силы, необходимые для возвращения всей территории, утраченной в ходе боевых действий в этом году. По словам источников, возможно масштабное контрнаступление Украины с использованием большего количества оружия и подготовки, но и у России также есть возможность пополнить свои силы. Поэтому «нет никаких гарантий», что Киев сможет вернуть утраченные территории, заключают они.

В то же время помощник одного из конгрессменов, знакомый с дискуссиями, высказал мнение, что уменьшение территории украинского государства не является неизбежным. «Сможет ли Украина вернуть себе эти территории, в значительной степени, если не полностью, зависит от того, насколько мы их поддерживаем», – сказал он.

Ранее экс-глава госдепа США Генри Киссинджер, выступая по видеосвязи на полях Всемирного экономического форума в Давосе, заявил, что «Запад должен отказаться от попыток добиться военного поражения России в Украине, а последней стоит пойти на территориальные уступки». Также он заявил, что «идеальным результатом (специальной военной операции – прим. ред.) стало, если бы Украина заняла место нейтрального государства в качестве моста между Россией и Европой».

Вашингтон, Наталья Петрова

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