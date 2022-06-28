Минобороны РФ: удар в Кременчуге нанесен по ангарам с западным вооружением

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе ежедневного брифинга сообщил о ракетном ударе по ангарам с вооружениями и боеприпасами из США и европейских стран в городе Кременчуге Полтавской области.

По его словам, удар был нанесен 27 июня ВКС России высокоточным оружием воздушного базирования. В пораженных ангарах, расположенных в районе Кременчугского завода дорожных машин, находилось поступившее от США и европейских стран вооружение и боеприпасы. Оружие и боеприпасы западного производства планировалось в дальнейшем отправить украинской группировке войск в Донбассе, отметил представитель Минобороны.

«Детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию, вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода не функционировавшем торговом центре», – заявил Конашенков.

Накануне в сети Интернет распространились кадры сильного пожара в торговом центре в Кременчуге. Украинская сторона заявила о ракетном ударе ВС РФ по зданию, где якобы находились порядка тысячи мирных жителей. Сегодня глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин заявил, что в торговом центре погибли 18 человек, 59 пострадали, еще 36 пропали без вести. Поисковые работы продолжаются. В Кременчуге объявлен трехдневный траур.

Москва, Наталья Петрова

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