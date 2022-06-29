Норвегия передаст Украине системы залпового огня MLRS

Норвегия и Великобритания договорились отправить Украине три установки реактивной системы залпового огня MLRS. Министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам настаивает, что Киеву нужны дополнительные вооружения.

«Украине нужно больше оружия, и мы не смогли бы предоставить столь необходимые ей возможности без близкого сотрудничества с Великобританией», – цитирует министра «Интерфакс».

Вместе с РСЗО с норвежских складов на Украину отправятся пять тысяч гранат.

Ранее Киев получил РСЗО HIMARS в рамках военной помощи от Пентагона. На саммите НАТО заявили, что конфликт на Украине должен быть разрешен только военным путем. Поэтому альянс продолжит поставки вооружений Киеву.

Осло, Наталья Рязанова

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