НАТО: Конфликт на Украине должен быть разрешен только на поле боя

На саммите НАТО украинскому президенту Владимиру Зеленскому заявили, что конфликт на Украине должен быть разрешен только военным путем. Альянс продолжит поставки вооружений Киеву для победы над Россией. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кро на видео, размещенном в его твиттере.
«У нас была возможность пообщаться с президентом Зеленским. <…> Мы четко дали понять: эта война может быть выиграна только на поле боя и мы должны продолжать поддерживать президента Зеленского и украинское население насколько это возможно, чтобы победить на поле боя», – заявил глава бельгийского правительства, чьи слова приводит «Страна.ua».
Накануне посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон своими продолжающимися поставками вооружений и предоставлением разведданных подталкивают киевский режим к «массовым убийствам мирного населения». По его мнению, действия Вашингтона только сильнее нагнетают конфликт.
Ранее британский премьер Борис Джонсон и ряд других западных лидеров заявляли о недопустимости каких-либо мирных переговоров между Россией и Украиной в нынешних условиях и призывали к увеличению поставок оружия Киеву. Глава МИД России Сергей Лавров счел эти заявления проявлением шизофрении. Он назвал «абсолютно контрпродуктивной и вредной» политику Запада, нацеленную на поставки оружия Киеву. «Чем больше будут накачивать Украину оружием, тем дольше продлится этот конфликт», – сказал Лавров, чьи слова приводит ТАСС.
Брюссель, Наталья Петрова
© 2022, РИА «Новый День»
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