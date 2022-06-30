Минобороны РФ раскрыло подробности обмена 144 пленных

В Минобороны России подтвердили обмен пленными с Украиной и раскрыли некоторые подробности. Обмен состоялся 29 июня в формате «144 на 144» и был организован по прямому указанию главнокомандующего ВС РФ президента страны Владимира Путина, сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

«Жизни, здоровье, освобождение наших военнослужащих, бойцов Донецкой и Луганской народных республик, которые составляют большинство возвращенных, – это самая главная задача. Всё остальное потом», – заявил он.

Конашенков отметил, что практически все освобожденные в результате обмена – раненые или тяжелораненые, им уже оказывается необходимая медицинская помощь.

Представитель Минобороны добавил, что общее количество военнослужащих ВСУ, захваченных или сдавшихся в плен, составляет более 6 тысяч.

Накануне об обмене пленными сообщили Киев и глава ДНР Денис Пушилин. По данным украинского Минобороны, в результате обмена на родину были возвращены 43 бойцов националистического полка «Азов»*.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сегодня уточнил, что обмениваются только тяжелораненые и неспособные участвовать в боевых действиях бойцы нацбата. При этом он отметил, что по каждому «азовцу»* «ведутся предметные следственные мероприятия: кто и в чем замешан, чем занимался», тех, у кого «руки в крови», ждет суд.

* В отношении участников экстремистского формирования в России возбуждены уголовные дела

Москва, Наталья Петрова

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