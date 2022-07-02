Спецслужбы РФ предотвратили теракт в Херсоне

Сотрудники российских спецслужб предотвратили теракт в Херсоне, сообщат ГУ МВД Херсонской области. Злоумышленники планировали серию взрывов.

«Сотрудники спецслужб РФ накануне предотвратили крупный теракт в Херсоне, обнаружив конденсаторную подрывную машинку», – говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ГУ МВД.

По данным ведомства, один из злоумышленников сумел скрыться.

Ранее в Херсоне взорвался автомобиль. В результате погиб глава управления семьи, молодежи и спорта военно-гражданской администрации региона Дмитрий Савлученко.

Херсон, Наталья Рязанова

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