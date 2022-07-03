Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР

Российские силы вместе с подразделениями Народной милиции Луганской народной республики взяли под контроль город Лисичанск и ближайшие села. Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил об освобождении ЛНР.

«Сегодня министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил Верховному главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики», – говорится в сообщении МО РФ в официальном телеграм-канале.

В результате успешных боевых действий установлен полный контроль над Лисичанском, Белогоровкой, Новодружеском, Малорязанцево и Белой Горой. Только за минувшие сутки российские войска освободили 182 кв. км территории республики.

По данным Минобороны РФ, в последние сутки войска группировки «Центр» вышли к реке Северский Донец и совместно с Южной группировкой войск замкнули кольцо окружения вокруг Лисичанска. Группировка ВСУ была полностью блокирована в очередном «котле». Украинские военные начали сдаваться в плен. Большая часть из сложивших оружие составляют местные жители, насильно мобилизованные в ряды ВСУ.

Москва, Наталья Рязанова

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