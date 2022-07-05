Российские истребители уничтожили украинский Су-25

Российские истребители в воздушном бою уничтожили Су-25 воздушных сил Украины. За время специальной военной операции киевский режим лишился 231 самолета, сообщили в Минобороны РФ.

Украинский штурмовик был сбит в районе Новобратского в Херсонской области. Российские средства ПВО сбили три украинских беспилотника, перехватили три тактические ракеты «Точка-У» и восемь снарядов РСЗО.

За сутки разбиты шесть складов с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением ВСУ, четыре украинских артиллерийских взвода РСЗО «Ураган» и «Град» и артиллерийский взвод гаубиц «Гиацинт-Б».

Высокоточными ударами поражены пункт временной дислокации иностранных наемников под Лиманами в Николаевской области. А в Харькове – до 150 военных и 12 единиц военной техники 93-й механизированной бригады ВСУ.

Также уничтожены пять пунктов управления украинскими военными подразделениями, радиолокационная станция ЗРК С-300, живая сила и военная техника ВСУ в 81 районе.

С начала проведения СВО российские силы уничтожили 231 самолет, 134 вертолета, 1451 беспилотников. Также 3910 танков и бронемашин, 716 боевых машин РСЗО, 353 ЗРК, 3092 орудия полевой артиллерии и миномета.

Москва, Наталья Рязанова

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