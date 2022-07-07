Российская авиация сбила Су-25 и МиГ-29 Украины

Российские истребители Су-35с сбили истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25 воздушных сил Украины. Средства ПВО за сутки уничтожили 17 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

Также российские средства ПВО перехватили шесть баллистических ракет «Точка-У» в Херсонской Харьковской областях, 12 снарядов РСЗО в Николаевской и Харьковской областях, ДНР.

За сутки разбита живая сила и военная техника ВСУ в 156 районах. Среди них – пункт дислокации иностранных наемников в Посад-Покровском в Николаевской области и центр подготовки подразделений ВСУ в районе Очакова. Уничтожены шесть украинских пунктов управления, три склада с вооружением и боеприпасами, три взвода РСЗО «Град», четыре артиллерийские батареи и артиллерийский взвод 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б».

В ночь на 7 июля военные ВСУ попытались доставить украинский флаг на остров Змеиный. Около 5 утра они прибыли на моторной лодке, высадились и принялись фотографироваться с флагом.

«Самолетом ВКС России был немедленно нанесен удар высокоточными ракетами, в результате которого часть украинских военнослужащих была уничтожена. Оставшиеся в живых сбежали», – говорится в сообщении Минобороны РФ.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»