Высокоточные ракеты «Калибр» разбили склады с боеприпасами к иностранным вооружениям, переданным Киеву. Также уничтожены пункты дислокации украинских нацбатов и иностранных наемников, сообщили в Минобороны РФ.

«Ракетами «Калибр» в Днепропетровской области уничтожены хранилища с боеприпасами для поставленных США Украине РСЗО HIMARS, гаубиц М777, а также самоходных пушек 2С7 «Пион». В результате точечных ударов по пунктам дислокации националистических батальонов и иностранных наемников в Харькове уничтожены около 250 боевиков и до 25 единиц бронетанковой и автомобильной техники», – говорится в сообщении.

За сутки уничтожены 28 пунктов управления ВСУ, подразделения украинской артиллерии на огневых позициях в 53-х районах. Также живая сила и военная техника ВСУ в 219 районах, в том числе запрещенного в РФ националистического формирования «Айдар» в районе Харькова.

Российские силы разбили четыре склада с вооружением ВСУ. В одном из них хранилось более 200 т противотанковых ракетных комплексов иностранного производства и ракет к ним. В небе Донецкой народной республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Средства ПВО перехватили 12 снарядов РСЗО «Ураган» в Харьковской и Херсонской областях, Луганской народной республике.

Москва, Наталья Рязанова

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