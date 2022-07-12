Ракеты «Искандер» уничтожили переданные ВСУ установки Harpoon

Высокоточные ракеты «Искандер» уничтожили пусковые установки американского противокорабельного ракетного комплекса Harpoon под Березанью в Одесской области. Также за сутки разбиты два взвода РСЗО «Град» и два артиллерийских взвода гаубиц «Гиацинт-Б» на огневых позициях в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

Российские силы уничтожили три пункта управления, живую силу и военную технику ВСУ в 123 районах, подразделения артиллерии на огневых позициях в 97 районах. Также высокоточные ракеты поразили 180 военнослужащих и 26 единиц военной техники 30-й механизированной бригады ВСУ под Артемовском в ДНР.

«Российскими средствами ПВО за сутки сбиты семь украинских беспилотников, в том числе один ударный беспилотник в районе Николаева. Перехвачены 12 снарядов РСЗО «Ураган» в районах Лисичанска, Новой Каховки и Бражковки», – говорится в сообщении.

Разбиты пункт ремонта и восстановления бронетехники ВСУ в районе Северска, семь складов с боеприпасами.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»