ВС РФ сбила пять украинских военных самолетов

Российские силы сбили пять украинских военных самолетов и девять беспилотников за сутки. В Харьковской области ликвидирована диверсионно-разведывательная группа, 10 ее членов захвачены в плен, сообщили в Минобороны РФ.

Три самолета Су-25 и Су-24 воздушных сил Украины сбиты российскими истребителями в небе Донецкой народной республики. Истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25 уничтожены над Николаевской областью. Российские средства ПВО за сутки сбили девять украинских беспилотников и 18 снарядов РСЗО «Ураган». Также перехвачены пять баллистических ракет «Точка-У» над населенными пунктами Луганской народной республики и Херсонской области.

«В районе Дементиевки в Харьковской области ликвидирована диверсионно-разведывательная группа 242-го батальона 241-ой бригады терробороны. Пять боевиков уничтожены на месте, еще 10 украинских военнослужащих захвачены в плен», – рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

За сутки разбиты два командных пункта, 11 пунктов управления, живая сила и военная техника ВСУ в 123 районах, склад боеприпасов под Северском. Уничтожены подразделения артиллерии на огневых позициях в 102 районах, взвод РСЗО «Ураган» на огневых позициях под Константиновкой в ДНР.

Москва, Наталья Рязанова

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