Киев удвоил требования финансовой помощи от Запада

Киев способен покрыть дефицит национального бюджета только при поддержке Запада, заявил советник президента Украины по экономике Олег Устенко. Для этого Украине нужно не менее девяти миллиардов долларов в месяц.

Устенко отметил, что без финансовой помощи Запада продержаться «не просто сложно, а практически неосуществимо». Новый запрос о помощи вдвое больше того, что требовалось Киеву ранее, пишет Financial Times.

В конце апреля Международный валютный фонд создал специальный счет для перечисления Украине пять миллиардов долларов каждый месяц.

Киев заявлял Еврокомиссии, что для покрытия соцвыплат и заработных плат нужны семь миллиардов долларов ежемесячно. ЕК заблокировала новый пакет помощи Украине в девять миллиардов евро. Германия усомнилась, что Киев рационально потратить деньги, а потом сможет вернуть кредит.

Киев, Наталья Рязанова

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