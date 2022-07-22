«Конфискация по закону»: на Украине собрались воровать российский газ

Украине следует конфисковать российский газ из транзитных трубопроводов, проходящих по ее территории. Об этом заявил депутат и бывший спикер Верховной рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков в своей колонке для «Украинской правды».

По мнению парламентария, Украина как транзитная страна имеет обязательства перед международными партнерами, однако для обеспечения энергетической безопасности в условиях конфликта с Россией Киеву следует начать воровать излишки российского газа.

«Остаток российского газа необходимо конфисковывать по закону и закачивать в наши хранилища», – пишет Разумков. «Потому что выходит парадоксальная ситуация – ежедневно мы прокачиваем миллионы кубометров российского газа и не обеспечиваем собственные хранилища необходимыми запасами», – так он обосновал свою инициативу.

Депутат полагает, что украинским властям и «Нафтогазу» необходимо разработать для этой цели «действенный, понятный стратегический план развития отрасли».

При этом он напомнил, что украинцев ждет тяжелая зима. Ранее в кабмине Украины заявили, что зимой могут снизить минимальную температуру в жилых помещениях с +20 до +16 градусов. По оценке Разумкова, к настоящему времени Украина закачала в хранилища около 11 млрд кубометров газа. И пока неизвестно, сколько Украина успеет закачать топлива до осени, добавил он.

Киев, Наталья Петрова

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