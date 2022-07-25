Возбуждено более 1300 дел: глава СКР раскрыл число причастных к преступлениям на Украине

Следственный комитет России возбудил более 1300 уголовных дел по событиям на Украине, по которым к ответственности привлекаются свыше 400 человек. Об этом сообщил руководитель ведомства Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете».

По его словам, СКР расследует уголовные дела в отношении представителей военного и политического руководства Украины, членов радикальных националистических объединений, а также представителей украинских вооруженных формирований.

«В ходе предварительного расследования уже установлена причастность к преступлениям против мира и безопасности человечества, не имеющим срока давности, более 220 лиц», – рассказал Бастрыкин. Среди них – представители высшего командования Вооруженных сил Украины, а также командиры воинских подразделений, обстреливавших мирное население, уточнил он.

Обвинения предъявлены 92 командирам и их подчиненным предъявлены обвинения, добавил руководитель СКР, отметив, что в розыск объявлены 96 человек, в частности 51 командир ВСУ.

Глава Следственного комитета призвал привлечь Сирию, Ирак и Боливию к работе международного трибунала по преступлениям киевского режима. Он указал, что эти государства демонстрируют «независимую позицию по украинскому вопросу, основывающуюся на нормах международного права». Бастрыкин также отметил, что вопрос создания международного трибунала уместно прорабатывать с российскими партнерами по СНГ, ОДКБ, БРИКС, ШОС.

При этом он высказал мнение, что создание трибунала по преступлениям на Украине под эгидой ООН «крайне сомнительно» с учетом позиции Запада, который «открыто спонсирует украинский национализм и поддерживает киевский режим».

Напомним, в конце июня глава СКР предложил создать международный трибунал по преступлениям киевского режима на Украине и в Донбассе с участием союзников и единомышленников.

Москва, Наталья Петрова

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