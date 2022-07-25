Зеленский продолжил кадровую чистку: уволен первый замсекретаря СНБО Демченко

Президент Украины Владимир Зеленский отставил первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Руслана Демченко. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента.

«Уволить Демченко Руслана Михайловича с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», – говорится в документе.

Демченко был советником президента Украины с 2014 по 2020 год. Должность первого заместителя секретаря СНБО он занимал с 16 июня 2020 года.

Как пишет «Страна.ua», во времена президентства Виктора Януковича Демченко занимал должность замглавы МИД. Его называют одним из авторов и лоббистом подписанных в 2010 году Харьковских соглашений, по которым Украина продлила срок пребывания Черноморского флота России в Крыму. В украинских СМИ выдвигалась версия о связях Демченко с Россией.

Ранее Зеленский уволил главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову. Он заявил, что принял эти решения из-за многочисленных преступлений против основ национальной безопасности государства, совершенных сотрудниками ведомства. Позже украинский президент отправил в отставку глав СБУ в пяти областях стран – Харьковской, Сумской, Полтавской, Закарпатской и Днепропетровской.

Киев, Наталья Петрова

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