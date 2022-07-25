Замена Украине: организаторы «Евровидения» утвердили место проведения конкурса в 2023 году

«Евровидение» в 2023 году проведут в Великобритании. О таком решении сегодня, 25 июля, объявил Европейский вещательный союз (EBU).

В сообщении на сайте конкурса говорится, что Украина как страна-победительница 2022 года сразу пройдет в финал.

Организация песенного конкурса поручена радиотелевизионной корпорации BBC. Заявки от британских городов на проведение мероприятия начнут собирать уже на этой неделе.

Напомним, 23 июня EBU принял окончательное решение о переносе «Евровидения-2023» с территории Украины, чья группа Kalush Orchestra стала победителем конкурса в этом году, в другую страну из соображений безопасности.

До этого украинский министр культуры Александр Ткаченко заявил о несогласии Киева с решением организаторов конкурса и отметил, что Украина будем настаивать на проведении «Евровидения» на своей территории.

Москва, Наталья Петрова

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