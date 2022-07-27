В Херсоне после новых ударов по Антоновскому мосту заявили о скором освобождении Николаева

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что Антоновский мост через Днепр в Херсоне ночью вновь подвергся обстрелу украинскими войсками из РСЗО HIMARS. На данный момент мост полностью закрыт для движения, добавил он.

Стремоусов уточнил, что в результате ночного обстрела мост не разрушен, но «добавилось еще дыр», передает ТАСС. Попытка обстрела произошла в 22:55 мск. В Херсоне прогремела серия взрывов. В ответ сработала российская ПВО.

По его словам, перекрытие Антоновского моста существенно не повлияет на доставку грузов в Херсон. «У нас подготовлена понтонная переправа, паромная переправа», – пояснил чиновник.

Ранее украинские паблики сообщили, что Антоновский мост якобы разрушен. «Мост стоит. Мост действительно был обстрелян, это не говорит о том, что мы должны испугаться кого-то», – написал Стремоусов в своем телеграм-канале. Он отметил, что удары по Антоновскую мосту никак не повлияют на специальную военную операцию. «Никаких освобождений Херсона не предвидится, а вот Николаев скоро будет освобожден, – написал он.

Херсон, Наталья Петрова

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