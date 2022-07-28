Российский истребитель уничтожил украинский ЗРК С-300

Истребитель Су-35C ВКС России уничтожил под Крамоторском пусковую установку ЗРК С-300, принадлежавшую Украине. Российские силы также разбили шесть складов с боеприпасами ВСУ на территории Донецкой народной республики и Николаевской области, сообщили в Минобороны РФ.

За сутки поражены девять пунктов управления, живая сила и военная техника в 173 районах. ВС РФ уничтожила на огневых позициях две батареи РСЗО «Ураган», батарею РСЗО «Град», артиллерийскую батарею гаубиц «Мста-Б», пять артиллерийских взводов орудий Д-20 и девять артиллерийских взводов орудий Д-30.

«Российскими средствами ПВО за сутки уничтожены три украинских беспилотника, перехвачены два снаряда РСЗО «Ольха» и девять снарядов РСЗО «Ураган», – добавил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Противник продолжает нести значительные потери. Под Артемовском уничтожены до 70 военнослужащих 72-й механизированной бригады. В районе Тополиного в Херсонской области за сутки ликвидированы более 130 военнослужащих.

Российская военная спецоперация по защите населения Донбасса началась 24 февраля. Москва неоднократно заявляла, что продвижение российских сил завершится после достижения главных целей: денацификации и демилитаризации Украины.

Москва, Наталья Рязанова

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