Российские силы уничтожили установку «Точка-У» и склад с вооружением в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны РФ. Также системы ПВО за сутки перехватили 12 реактивных снарядов, выпущенных ВСУ.

«За сутки поражены: установка тактического ракетного комплекса «Точка-У», склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе Константиновки, а также живая сила и военная техника противника в 275-ти районах», – рассказал представитель МО РФ Игорь Конашенков.

В Харьковской области истребитель Су-35С ВКС России уничтожил пусковую установку ЗРК «Тор-М1». В ДНР самолет Су-34 разбил украинскую самоходку «Бук-М1». Российские средства ПВО за сутки сбили шесть беспилотников и одну баллистическую ракету «Точка-У», перехватили 12 снарядов РСЗО.

Высокоточным оружием ВС РФ уничтожила украинские резервы на полигонах в Киевской и Черниговской областях. Готовившаяся к отправке на Донбасс 30-я механизированная бригада полностью утратила боеспособность, 57-я мотопехотная бригада понесла критические потери.

Российская военная спецоперация проводится на Украине с 24 февраля. Основной задачей назвала защите населения Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины. В ответ на российские действия Запад активизировал доставку вооружений киевскому режиму.

Москва, Наталья Рязанова

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