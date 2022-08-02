Шесть HIMARS и десятки гаубиц: Шойгу отчитался об уничтожении на Украине оружия США

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в ходе специальной военной операции на Украине российские войска уничтожили шесть пусковых установок американской реактивной системы залпового огня HIMARS и более 30 американских гаубиц М777. Он подчеркнул, что бесконтрольные поставки западного вооружения на Украину «серьезно угрожают безопасности региона».

«Всего в результате ударов российских войск по военным объектам ВСУ уничтожены 33 американские гаубицы М777, пять пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса «Гарпун». А также – шесть пусковых установок и более двухсот ракет реактивных систем залпового (РСЗО) огня HIMARS», – сказал глава Минобороны на селекторном совещании во вторник, чьи слова приводятся на сайте ведомства.

Также Шойгу заявил, что только за прошедшие две недели украинская армия лишилась 396 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, а также 125 переносных зенитных ракетных комплексов типа «Стингер».

Кроме того, по словам министра, ВС РФ в июле сбили 34 украинских самолета и перехватили 39 ракет комплекса «Точка-У», а также 226 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе иностранного производства. «Этим спасены тысячи мирных жителей», – подчеркнул Шойгу.

Глава Минобороны РФ также сообщил о том, что после взятия под контроль территории Луганской народной республики «планово освобождается Донецкая народная республика». За последнее время, отметил Шойгу, в ходе спецоперации России освобождены еще шесть населенных пунктов ДНР – Григоровка, Берестовое, Стряповка, Покровское, Семигорье и Новолуганское. Кроме того, под контроль России перешла крупнейшая в Европе Углегорская теплоэлектростанция, добавил он.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине в защиту республик Донбансса от украинской агрессии. Целью спецоперацию он назвал демилитаризацию и денацификацию Украины. Запад в ответ ввел в отношении России масштабные санкции и начал оказывать Украине финансовую и военную помощь.

Москва, Наталья Петрова

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