«Вместе с Зеленским»: Минобороны РФ возложило на Белый дом вину за бойню в Еленовке

Администрация президента США Джо Байдена несет прямую ответственность за ракетную атаку по СИЗО в Еленовке в ДНР. Белый дом также ответственен за удары по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры населенных пунктов Донбасса и других регионов, которые привели к массовым жертвам среди мирного населения. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Политическую, уголовную и моральную ответственность за бойню в Еленовке и другие военные преступления на Украине вместе с Зеленским напрямую несет администрация Байдена», – подчеркнул представитель военного ведомства.

Как отметил Конашенков, Минобороны РФ «зафиксировало и учитывает на будущее» официальное признание замначальника Главного управления разведки военного ведомства Украины генерала Скибицкого о прямом согласовании Вашингтоном каждой цели для Киева перед ударами из американских РЗСО HIMARS.

По его словам, все ракетные удары ВСУ ракетами HIMARS по жилым кварталам Донецка, Новой Каховке, Стаханову, Красному Лучу и Еленовке, «были спланированы режимом Зеленского и одобрены Вашингтоном». Напомним, что в результате удара по СИЗО в Еленовке в ночь на 29 июля погибли 50 и получили ранения 73 пленных украинцев.

«Все это неопровержимо доказывает, что Вашингтон, вопреки заявлениям Белого Дома и Пентагона, напрямую вовлечен в конфликт на Украине», – подчеркнули в Минобороны России.

Ранее представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что США могут отменить удары из переданных Украине реактивных систем залпового огня HIMARS, если будут недовольны намеченной целью. Он заявил о проведении украинскими военными консультаций с Вашингтоном перед использованием РСЗО, отметив, что ВСУ пользуются полученными в режиме реального времени данными для ударов из HIMARS.

На заявление Скибицкого отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее мнению, слова сотрудника украинской военной разведки являются свидетельством прямой вовлеченности США в боевые действия на Украине. «Поставки вооружений сопровождаются не просто инструктажем по его применению, а в данном случае они выполняют функцию наводчиков в чистом виде», – заявила она на брифинге во вторник.

Москва, Наталья Петрова

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