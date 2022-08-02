В разведке Украины допустили, что США утверждают удары из HIMARS

США могут отменить удары из переданных Украине реактивных систем залпового огня HIMARS, если будут недовольны намеченной целью, заявил представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий. Он допустил, что военные ВСУ консультируются с Вашингтоном перед использованием РСЗО.

«Он указал на то, что существует уровень консультаций между сотрудниками разведок обеих стран в преддверии запуска ракет, который позволил бы Вашингтону остановить любые потенциальные атаки, если они недовольны намеченной целью», – пишет Telegraph по итогам беседы со Скибицким.

Представитель ГУР МО Украины добавил, что ВСУ пользуются полученными в режиме реального времени данными для ударов из HIMARS. Но не ответил однозначно, используют ли украинцы американские и британские спутники.

«Не могу сказать вам, ставим ли мы задачи непосредственно перед британскими и американскими спутниками, но у нас есть очень хорошие спутниковые снимки. Мы очень хорошо сотрудничаем с нашими партнерами в Великобритании в этой области», – добавил Скибицкий.

Ранее эксперт заявил, что военнослужащие США и Великобритании управляют переданными Украине HIMARS. Украинские боевики только защищают установки и занимаются расчетами.

Власти США одобрили поставки Киеву в начале июня. К концу июля украинские силы получили 12 РСЗО.

Большой резонанс получил удар по следственному изолятору в Еленовке в ДНР, в результате которого погибли 53 пленных украинцев. Минобороны России сообщило, что обстрел колонии велся из РСЗО HIMARS, на месте удара остались осколки снарядов к американским РСЗО. Киев бездоказательно обвинил в смерти пленных Москву.

Киев, Наталья Рязанова

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