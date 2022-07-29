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Пятница, 29 июля 2022, 12:30 мск

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Власти ДНР: при обстреле колонии в Еленовке погибли 53 пленных украинцев

Число погибших в результате украинского ракетного удара по следственному изолятору в Еленовке в ДНР выросло до 53. Об этом сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.

«В результате ночного обстрела ВФУ по территории Волновахской исправительной колонии №120 ГСИН МЮ ДНР в н.п. Еленовка, где содержатся украинские военнопленные, погибли 53 человека и еще 75 получили ранения», – говорится в сообщении. Ранее сообщалось о 47 погибших. Изначально власти ДНР заявили о 40 жертвах обстрела.

В штабе ДНР подчеркнули, что киевский режим «целенаправленно уничтожает сдавшихся в плен украинских боевиков, чтобы замести следы военных преступлений, совершенных против мирного населения Донбасса, и тем самым заставить остальных продолжать боевые действия, а не сдаваться в плен».

Ранее Минобороны России сообщило, что обстрел колонии велся из РСЗО HIMARS. В ведомстве назвали удар по СИЗО «вопиющей провокацией», цель которой запугать украинских военных и предотвратить их сдачу в плен.

Донецк, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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