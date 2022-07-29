«Вопиющая провокация и попытка запугать бойцов ВСУ»: Минобороны РФ – об украинском ударе по СИЗО в Еленовке

Минобороны России назвало украинский ракетный удар по следственному изолятору в Еленовке Донецкой народной республики, где содержаться украинские военнопленные, в том числе боевики нацполка «Азов»*, «вопиющей кровавой провокацией». Ее цель – запугать украинских военных, задумавшихся о сдаче в плен. Об этом сообщил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенко.

«В настоящее время большое количество украинских военнослужащих добровольно складывают оружие, зная о гуманном отношении к военнопленным с российской стороны. Данная вопиющая провокация совершена с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен», – сказал генерал, добавив, что обстоятельства этой провокации расследуются.

По уточненным данным Минобороны, в результате ночного удара ВСУ американскими ракетами HIMARS по СИЗО в ДНР погибли 40 и ранены 75 пленных украинцев, ранения различной степени тяжести также получили 8 сотрудников изолятора.

Ранее замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил о 40 погибших и 130 раненых. Он не исключил, что число погибших и раненых может увеличиться, когда разберут все завалы.

Как отметил Безсонов, целенаправленный обстрел по тюрьме в Еленовке и «уничтожение своих же, которые попали в плен», о многом говорит. «С одной стороны цирковое украинское руководство мстит своим воякам за сдачу в плен и откровенные рассказы на камеру, что расстраивает и портит репутацию Вовочки, а с другой стороны – Зеленский и его боевые шестерки в генеральских погонах продемонстрировали свое реальное отношение к своим же солдатам и офицерам – они просто тупое мясо», – написал он в своем телеграм-канале.

Он обратил внимание на то, что удар по СИЗО украинские войска нанесли на фоне многочисленных интервью в СМИ пленных «азовцев»*, в которых они рассказывали о своих преступлениях против мирного населения, пытках и о причастности к террору против гражданских высшего руководства Украины. «Конечно, удар Хаймарсом по своим бывшим захистникам – это и попытка закрыть рот навсегда, и запугать тех, кто выжил», – подытожил он.

В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрел изолятора в Еленовке в ДНР был умышленным и мог начаться из-за того, что пленные боевики начали давать показания, передает РИА «Новости».

Обновлено в 11:47. Пушилин сообщил в эфире «Первого канала», что число погибших при обстреле изолятора в Еленовке выросло до 47 человек. По его словам, всего там находилось 193 человека.

* В отношении участников экстремистского формирования в России возбуждены уголовные дела

Москва, Наталья Петрова

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