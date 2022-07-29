Власти ДНР: 40 пленных украинцев стали жертвами обстрела ВСУ

Как минимум 40 пленных военнослужащих ВСУ погибли в результате обстрела Еленовки в Донецкой народной республике. Замминистра информации ДНР Даниил Безсонов допустил, что число погибших и раненых может увеличиться, когда разберут все завалы.

Обстрел со стороны ВСУ случился в ночь на 29 июля.

«Ночью ударили, предположительно Хаймерсом, по тюрьме в Еленовке. Прямое попадание в барак с пленными. Результат: 40 погибших, 130 раненных. Пока разбирают завалы. Цифры могут увеличиться», – цитируют замминистра «Известия».

Обстрелы территории ДНР со стороны ВСУ не прекращаются. 27 июля в Донецке, Ясиноватой и Макеевке остановлена подача воды. В результате обстрелов оказалась обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция.

Еленовка, Наталья Рязанова

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