В результате обстрелов Донецк и ряд других городов ДНР остались без воды

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин в среду, 27 июля, сообщил, что из-за обстрелов украинскими войсками в Донецке, Ясиноватой и Макеевке остановлена подача воды, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Кулемзин написал: «По информации горводоканала, в результате боевых действий обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция».

Сообщается, что с утра среды украинские националисты ведут массированный обстрел Донецка. Представительство республики в СЦКК к 19:07 мск. зафиксировало более 50 ударов по городу с применением артиллерии калибрами 122, 152 и 155 миллиметров и различных типов РСЗО. Кроме того, обстрелам подверглись Новобахмутовка, Макеевка, Ясиноватая, Горловка, Пантелеймоновка и Доломитное.

Донецк, Иван Бабурин

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