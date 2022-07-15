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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Пятница, 15 июля 2022, 10:13 мск

Новости Конфликт на Украине

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Эксперт заявил, что из переданных Киеву HIMARS стреляют солдаты НАТО

Фото: Минобороны РФ

Военнослужащие США и Великобритании управляют переданными Украине ракетными системами залпового огня HIMARS, считает капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян. Страны НАТО решили так обойти трудности с обучением украинских военных обращению с западным вооружением, считает эксперт.

«Я на 250% уверен, что [стрельбой] из HIMARS и перезарядкой картриджей вот этих пусковых установок на шесть ракет занимаются американцы и англичане. Периметр охраняют украинские силы, но стреляют американцы, причем подготовленные», – пояснил Ераносян в беседе с «Украиной.ру».

По его мнению, на каждую HIMARS может приходиться до батальона украинских боевиков, которые ее защищают и занимаются расчетами.

Накануне МИД РФ заявил, что Вашингтон предоставлял Киеву данные разведки для использования РСЗО HIMARS. А также отправил инструкторов, помогавших украинским военным прицелиться при обстреле городов и сел Донбасса.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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