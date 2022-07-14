Захарова: Вашингтон помогал Киеву прицелиться по Донбассу

Вашингтон предоставлял Киеву данные разведки для использования переданных реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Американские инструкторы помогали украинским военным прицелиться при обстреле городов и сел Донбасса.

Дипломат отметила, что именно после передачи Вооруженным силам Украины установок HIMARS участились обстрелы Донбасса. По мнению. Захаровой, Киев распорядился «без малейшего колебания использовать упомянутые установки против гражданского населения». Чаще всего под удар попадают социальные объекты: магазины, рынки, медучреждения.

«Вооруженные формирования Украины повсеместно применили полученные из США РСЗО HIMARS и делали это при непосредственном содействии американской стороны, которая не только предоставляла необходимые разведсведения, но и негласно откомандировала инструкторов, которые помогали представителям киевского режима правильно прицелиться», – сказала Захарова на брифинге.

Штаты «более чем устраивает» ситуация, когда их оружие используют для убийства мирных граждан, предположила дипломат. Поскольку 8 июля Вашингтон объявил об отправке Киеву еще четырех систем HIMARS вместе с боеприпасами и запчастями.

Как сообщал «Новый День», российский посол в США Анатолий Антонов обвинил Штаты в подталкивании киевского режима к убийству мирных граждан продолжающимися поставками вооружений и разведданных.

Москва, Наталья Рязанова

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