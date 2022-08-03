Прямиком на фронт: Украина возвращает миротворцев из Косово

Украина отзывает свой миротворческий контингент из Косово, сообщило командование Объединенных сил (ОС) ВСУ. Речь идет о военнослужащих, которые принимают участие в миссии KFOR (Международных силах по поддержанию мира в Косово под руководством НАТО). На родину будут возвращены несколько десятков военных.

«По состоянию на сегодня в Косово, Республика Сербия, находится национальный контингент Вооруженных сил Украины в составе 40 военнослужащих», – цитирует сообщение командования ОС «Страну.ua».

Отмечается, что в настоящее время проводятся мероприятия по их возвращению на Украину.

Вернувшихся военных, видимо, прямиком отправят на фронт, отмечают наблюдатели, указывая на тяжелое положение украинских войск в Донбассе. Ранее Минобороны России и военкоры сообщали, что украинские силы несут огромные потери в Донбассе. Зафиксировано множество случаев дезертирства. «Приходят сообщения, что под массированным огнем российской артиллерии с передовых позиций в Песках (под Донецком – прим. ред.) бегут и бегут боевики киевского режима. ВСУ уже не контролируют ситуацию сразу на нескольких участках линии фронта в районе Песок и Авдеевки», – сообщил военкор ВГТРК Евгений Поддубный. Украинский президент Владимир Зеленский назвал ситуацию под Донецком «адом» для ВСУ.

Киев, Наталья Петрова

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