Правозащитная организация Amnesty International заявила, что Вооруженные силы Украины нарушают международные правовые нормы и военное право, используя гражданские объекты в военных целях. Речь идет о размещении вооружения на территории школ и в больницах городов. Тем самым, ВСУ подвергают опасности и причиняют вред мирным жителям, отмечается в докладе правозащитников.

«Мы задокументировали случаи, когда украинские силы подвергали риску гражданское население и нарушали военное право, при действиях в населенных районах», – заявил генсек организации Аньес Каламар (цитата по РИА «Новости»). Он подчеркнул, что «нахождение в оборонительной позиции не освобождает украинских военных от соблюдения международного гуманитарного права». Слова Каламар приводятся в докладе Amnesty International (сайт этой организации заблокирован в России).

Отмечается, что правозащитники зафиксировали атаки ВСУ из жилых домов в 19 городах и населенных пунктах, в том числе в Донбассе, Харьковской и Николаевской областях. При этом Amnesty International указывает, что ей неизвестно, чтобы в этих случаях проводилась эвакуация гражданских лиц из соседних зданий для минимизации потерь, сообщает «Коммерсантъ».

Согласно заявлению правозащитников, они посетили 29 школ на юго-востоке Украины, и в 22 из них размещался либо личный состав ВСУ, либо военная техника и вооружение. Так, в Одессе бронемашины базировались в густонаселенных жилых кварталах, а в Бахмуте здание университета использовалось в качестве военной базы.

Накануне начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что ВСУ сосредоточили личный состав и склады вооружения и боеприпасов в роддоме города Доброполье в ДНР. По его словам, украинские военные используют медперсонал и женщин с новорожденными детьми в качестве живого щита.

Москва, Наталья Петрова

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