Киевские власти пообещали вывезти жителей Славянска во Францию «перезимовать»

Киевский глава администрации Славянска Вадим Лях в пятницу, 5 августа, пообещал вывезти жителей города во Францию, что в муниципалитете существует такая программа, сообщают украинские СМИ.

На своей странице в одной из соцстетей Лях написал: «Те, кто имеет загранпаспорта и право выезда за границу, могут воспользоваться возможностью перезимовать во Франции. Подобрали для славянцев замечательную муниципальную программу – поселят в семьях или выдадут отдельное социальное жилье, обеспечат питание и соцпомощь. Дети смогут посещать сад и школу».

«Уже завтра, в субботу, 6 августа, будет отправляться автобус в Покровск – на поезд во Львов и Кропивницкий. Кировоградская область принимает жителей Донбасса с бесплатным расселением, организацией питания и социальных выплат.

В понедельник, 8 августа, все желающие смогут выехать в Коростень Житомирской области, где будет бесплатное расселение, питание и социальные выплаты», – сообщил также Вадим Лях.

Киев, Иван Бабурин

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