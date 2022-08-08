Украинские власти вывозят из Славянска всю коммунальную технику и оборудование

Из подконтрольного киевскому режиму Славянска вывозится всё, что необходимо для функционирования коммунального хозяйства. Город отключается от водо- и газоснабжения.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают СМИ Донбасса.
В результате под предлогом «неготовности города к зиме» граждан вынуждают эвакуироваться на территорию Украины и не дают возможности перебраться в ДНР.
Циничное видеообращение к горожанам опубликовал украинский мэр Славянска Вадим Лях.
«Ночь прошла спокойно, но город продолжают обстреливать, поэтому не забываем, что эвакуация продолжается. Сотрудники управляющих компаний продолжают подготовку к отопительному сезону. В многоэтажках сливается вода, консервируются системы отопления. Некоторые готовы на сто процентов, некоторые – в процессе. Хорошего дня, берегите себя», – сказал он.
Между тем, издание «Славянск сейчас» сообщает, что подконтрольные Киеву власти вывозят из города оборудование коммунальных служб. Также из города были вывезены все новые троллейбусы.
Симферополь, Валентин Карамазов
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