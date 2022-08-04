Киев заставил выехать на Украину 80% жителей Славянска

Украинская сторона принудила к обязательной эвакуации из Славянска уже 80% жителей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил подконтрольный Киеву мэр города Вадим Лях.

«Большинство уже уехало. Поскольку в городе, где проживало 100 тысяч населения, сейчас остается около 20 тысяч. Но все же продолжают уезжать каждый день в разных направлениях. Это и Кировоградская область, и Житомирская область, Львовская область, есть выбор, можно уехать и во Францию», – цинично добавил Лях.

По информации Минреинтеграции Украины, с начала недели, после объявления обязательной эвакуации, из Донецкой области вывезли 1138 человек, из них 246 детей. Ранее заявлялось, что эвакуировать из региона необходимо более 200 тысяч человек.

Напомним, 28 июля Киев приступил к массовой эвакуации жителей подконтрольного Донбасса. Позже поступили сообщения о том, что Украина заставляет эвакуироваться жителей Запорожской области.

По словам, главы ДНР Дениса Пушилина, киевский режим вывозит людей с постепенно освобождаемых русской армией территорий, чтобы объявить нелегитимными результаты будущего референдума о независимости и присоединении к РФ.

Симферополь, Валентин Карамазов

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