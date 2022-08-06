ВС РФ разбили взвод украинских РСЗО «Ольха» и HIMARS

Российские силы уничтожили под Пятигорским в Харьковской области взвод РСЗО «Ольха» и американских HIMARS, состоящих на вооружении украинской армии, сообщили в Минобороны РФ.

Также разбиты два склада с ракетно-артиллерийским вооружением в районе Трудового и Соледара. А на уничтоженном складе топлива под Запорожьем хранились более 50 тыс. т дизельного топлива для украинской оперативной группировки войск «Днепр».

За сутки подавлены пять взводов РСЗО «Град», три взвода самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», артиллерийский взвод орудий «Гиацинт-Б» и четыре артиллерийских взвода гаубиц Д-30. Орудия находились на огневых позициях в районе Авдеевки, Соледара, Северска и других поседений Донецкой народной республики, под Калиновкой и Добрым в Николаевской области.

За сутки ВС РФ разбили живую силу и военную технику ВСУ в 135 районах.

ВКС России уничтожили Су-25 воздушных сил Украины в воздушном бою в небе над Солнцево Кировоградской области. Еще один Су-25 сбили средства ПВО в Херсонской области. В воздухе сбиты восемь беспилотников, перехвачены 26 реактивных снарядов систем залпового огня.

Россия проводит специальную военную операцию по защите населения Донбасса с 24 февраля. Задачами СВО также стали денацификация и демилитаризация Украины.

Москва, Наталья Рязанова

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