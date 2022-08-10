Российские истребители сбили три украинских самолета

Истребители ВКС России в воздушных боях три самолета воздушных сил Украины. А средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников в небе над поселениями Харьковской области и Донецкой народной республики, сообщили в Минобороны РФ.

«В воздушных боях над территорией Николаевской области сбиты три самолета воздушных сил Украины: один Су-25, один МиГ-29 и один Су-27», – говорится в сообщении.

Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе две баллистические ракеты «Точка-У», семь снарядов РСЗО HIMARS, перехвачены четыре снаряда РСЗО «Смерч».

Российские силы на сутки разбили семь складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Со складом боеприпасов 54-й механизированной бригады под Красногоровкой уничтожены более шести тысяч артиллерийских и минометных снарядов мин различного калибра, семь военных автомобилей.

За сутки поражено пять пунктов управления ВСУ. Под Новопавловкой в Николаевской области уничтожена немецкая боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса «Гепард». В районе Краматорска российские войска разбили пусковую установку ЗРК С-300.

«В рамках контрбатарейной борьбы подавлены два украинских взвода РСЗО «Град», два артиллерийских взвода орудий Д-20, два взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в ДНР», – добавил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Москва, Наталья Рязанова

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